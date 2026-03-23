Capturan a mujer acusada de delincuencia organizada en colonia Praderas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Fiscalía General de la República, a través de un grupo especial, realizaron la detención de una mujer que contaba con un mandamiento judicial en su contra por el delito de delincuencia organizada.

La detenida fue identificada como Karla Ivonne N, de 29 años, quien se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Jesús Cervera, en la colonia Praderas, donde fue arrestada por agentes federales.

De acuerdo con la información disponible, la captura se llevó a cabo en el exterior de su vivienda, en cumplimiento de una orden emitida por un juez federal, derivada de investigaciones por su presunta participación en actividades ilícitas.

Detalles de la detención

El operativo se realizó en ese sector de la zona norte de la ciudad, colindante con el Ejido Piedras Negras, sin que se reportaran incidentes durante la intervención.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con el proceso legal en su contra.