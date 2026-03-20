Admite hombre que tomó patrulla; acusa abuso policial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de que autoridades locales negaran el robo de la patrulla 2560 de la Policía Municipal de Piedras Negras en hechos ocurridos en la colonia Central de Piedras Negras, un hombre identificado como César Moreno difundió un video en redes sociales en el que reconoce haber tomado la unidad oficial para evitar ser detenido.

En la grabación, el propio involucrado asegura que actuó debido a que, según su versión, ha sido detenido en repetidas ocasiones sin justificación por un elemento policiaco de apellido Vargas.

"Ya estoy cansado de que ese elemento cada que me mira me detiene sin ningún motivo", señala en el video, donde relata que los hechos ocurrieron cuando era trasladado desde la colonia Central hacia el exterior de un domicilio en el fraccionamiento Residencial Tecnológico.

¿Cómo ocurrió el robo de la patrulla?

De acuerdo con su testimonio, aprovechó un descuido de los oficiales —uno de ellos ingresó a una vivienda y el otro permaneció fuera de la unidad— para escapar, ya que no tenía bien colocadas las esposas.

Indicó que horas más tarde abandonó la patrulla en un predio baldío y posteriormente se ocultó para evitar ser localizado.

Reacciones de César Moreno y autoridades

En el mismo mensaje, el hombre pidió que se investigue la actuación de los elementos municipales, al acusar presuntos abusos en su contra.

Este hecho coincide con lo reportado previamente por un medio local, que desde un inicio informó sobre la sustracción de la unidad, versión que fue rechazada por autoridades municipales, quienes minimizaron lo ocurrido.