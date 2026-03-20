Lleva diputado Guillermo Ruiz brigada de servicios a la colonia Presidentes 3

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Como parte de sus recorridos por distintos sectores de Piedras Negras, este jueves el diputado Guillermo Ruiz Guerra realizó una nueva edición de las brigadas de su casa móvil de gestoría en la colonia Presidentes 3.

Durante la jornada, habitantes de este y otros sectores aledaños accedieron a diversos servicios gratuitos que se ofrecen en estas actividades comunitarias.

El legislador reiteró que en cada visita se ponen a disposición de la ciudadanía asesorías jurídicas, consultas médicas generales y dentales, corte de cabello, atención nutricional, así como dinámicas de lotería con la posibilidad de obtener distintos premios.

Los habitantes de la colonia Presidentes 3 accedieron a servicios como consultas médicas y asesorías jurídicas.

Asimismo, destacó que el objetivo es llevar estas brigadas de manera semanal a todas las colonias de Piedras Negras, con el fin de acercar apoyos y servicios a más familias.

Guillermo Ruiz Guerra planea llevar estas brigadas semanalmente a diferentes colonias de Piedras Negras.

Ruiz Guerra indicó que se estará informando oportunamente sobre los próximos sectores que serán visitados, para que un mayor número de ciudadanos pueda beneficiarse de estas acciones sociales.

Durante la jornada, se ofrecieron cortes de cabello y dinámicas de lotería con premios para los asistentes.