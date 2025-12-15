Revientan lugar clandestino de pelea de gallos; detienen 13 personas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un total de 13 personas fueron detenidas tras un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, en el que se desmanteló un inmueble utilizado para la realización de peleas de gallos clandestinas en la colonia Vista Hermosa, en Piedras Negras.

Los hechos se registraron la noche del sábado, cuando las corporaciones de seguridad acudieron a una vecindad ubicada sobre la calle San Marcos. Al llegar al lugar, el propietario del inmueble autorizó el ingreso de los agentes, quienes constataron la actividad ilegal que se llevaba a cabo en el sitio.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por faltas contra la seguridad y por el presunto delito de cohecho, quedando bajo resguardo para el seguimiento legal correspondiente.

El operativo y sus resultados

Al respecto, el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que se cuenta con un plazo legal de 48 horas para definir la situación jurídica de los detenidos, mientras continúan las indagatorias para el esclarecimiento total de los hechos.