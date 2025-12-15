Influenza H3N2 no representa riesgo extraordinario para la población: Salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La influenza tipo A H3N2 no representa un riesgo extraordinario para la población, ya que se trata de una variante conocida y cubierta por la vacuna estacional, afirmó el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval.

El especialista aclaró que, pese a la alerta internacional que algunos medios han difundido, no se trata de una "super gripe" ni de un virus nuevo, pues esta cepa ha circulado desde hace más de una década.

"Se ha manejado en algunos medios como ´super gripe´, pero no es un virus nuevo. El H3N2 ha circulado desde alrededor de 2010 y la mutación que presenta solo lo hace un poco más contagioso, no más agresivo", explicó.

Belloc Sandoval detalló que la vacuna estacional contra la influenza, que actualmente se aplica en centros de salud y hospitales de la jurisdicción, protege contra esta variante, por lo que reiteró el llamado a la población a completar su esquema de vacunación.

¿Qué se sabe sobre el primer caso de H3N2 en México?

El epidemiólogo confirmó que ya se detectó un primer caso de influenza H3N2 en México, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal; sin embargo, insistió en que no se anticipa un escenario de alto riesgo.

"No hay razón para pensar que esto vaya a escalar a algo mayor. Hay que cuidarse, evitar lugares concurridos si se tienen síntomas, acudir a consulta médica y vacunarse", puntualizó.

Situación del COVID-19 en Coahuila

En cuanto al COVID-19, señaló que continúa siendo el virus respiratorio predominante en el estado; no obstante, subrayó que existen tratamientos y vacunas suficientes para mantenerlo bajo control.

Finalmente, advirtió que durante la temporada vacacional y ante la movilidad hacia otras entidades con alertas sanitarias es importante extremar precauciones, aunque recalcó que la influenza es un virus de alta transmisión cuya dispersión no depende únicamente de los viajes.