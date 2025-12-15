Vinculan muro de Ferromex con concretera familiar del Alcalde Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A dos meses de que vecinos protestaran públicamente contra la construcción de un muro de Ferromex en plena mancha urbana, los señalamientos por presuntas irregularidades y un posible conflicto de intereses han cobrado fuerza.

El pasado 6 de octubre, habitantes de colonias aledañas a las vías férreas reclamaron, durante la conferencia matutina del Gobierno municipal, que la autorización de la barda se otorgó sin consulta ciudadana ni estudios hidrológicos, acusando incluso que a la actual administración "le llegaron al precio".

Este fin de semana, camiones y maquinaria rotulados con el nombre de la concretera ARCCO fueron captados vaciando concreto en la zona de las vías del ferrocarril, a la altura del bulevar Fausto Z. Martínez. La empresa fue instalada durante el primer año del actual gobierno municipal y es señalada como presuntamente vinculada a familiares directos del alcalde Jacobo Rodríguez.

De acuerdo con información documentada, ARCCO operaría como fachada de AIKIN, sociedad integrada por el padre, la madre y un tío del edil, la cual ha sido proveedora de material para obras públicas municipales.

Acciones de la autoridad

Dentro de la cronología del caso, el 25 de septiembre el municipio otorgó a Grupo México Ferromex el permiso para construir el muro de confinamiento, a cambio de un pago de 37 mil pesos. La autorización se emitió sin pasar por Cabildo ni someterse a consulta pública, pese a que el proyecto había sido rechazado en administraciones anteriores.

Posteriormente, el 14 de noviembre, Demos Diarios solicitó, vía transparencia, los estudios hidrológicos que justificaran la obra; sin embargo, la respuesta oficial fue la negativa a entregar la información, al clasificarla como "confidencial".

Impacto en la comunidad

Con la presencia de maquinaria de ARCCO en la obra, el caso del muro de Ferromex suma un nuevo elemento: un presunto acuerdo de proveeduría que involucraría a una empresa ligada a la familia del alcalde, lo que, de confirmarse, podría agravar el conflicto de intereses denunciado por los vecinos.