Vuelcan en la 57; hay tres heridos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una volcadura registrada durante la madrugada de este domingo en la carretera 57, tramo Piedras Negras – Nava, dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana, a la altura del puente de Río Escondido, en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. El conductor, identificado como Sergio Udave González, de 32 años, viajaba a bordo de una camioneta Dodge RAM azul, modelo 1998, acompañado de Pablo Udave Salas, de 65 años, y Simón Rodríguez Flores, de 27.

Según el propio Sergio Udave, otra camioneta les cerró el paso y los obligó a salir de la carretera, ocasionando que se impactaran contra un muro metálico y posteriormente volcaran. El conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los tres ocupantes presentaron lesiones leves y fueron atendidos por socorristas de la delegación Venustiano Carranza de Nava, sin necesidad de hospitalización. La Policía Preventiva Municipal de Nava y la Guardia Nacional, división Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.