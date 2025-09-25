Pierde Fujikura contrato con Subaru: 590 Trabajadores fuera en menos de 24 Horas

Piedras Negras, Coah. – La empresa Fujikura ejecutó un despido masivo en su planta 1, dejando fuera a 590 trabajadores en menos de 24 horas, luego de que la automotriz japonesa Subaru cancelara un contrato clave al trasladar la producción de arneses eléctricos a Vietnam.

La verdadera causa del recorte fue confirmada por un audio filtrado, grabado por uno de los ahora extrabajadores, en el que se escucha a personal de Recursos Humanos explicar la situación al grupo despedido.

"Esta decisión del cliente nos ha llevado a tener un volumen muy bajo de ventas... al no haber ventas, no hay la ganancia esperada. Ese es el motivo oficial del porqué estamos viviendo este proceso", se escucha decir a una representante de RH durante la notificación.

La vocera también señaló que la empresa reconoce el impacto personal que representa perder el empleo, pero aseguró que la decisión fue inevitable tras la caída en la producción, que pasó de 840 piezas diarias a sólo 440.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la compañía, ni se ha informado si habrá apoyo adicional para los empleados afectados.