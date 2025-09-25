Prevén amparos por fallas en proceso laboral de sindicalizados

Piedras Negras, Coah. – El asesor jurídico del municipio, Gilberto Múzquiz, advirtió que el juicio laboral en curso relacionado con trabajadores sindicalizados del área de Obras Públicas podría derivar en una ola de amparos, debido a presuntas violaciones procesales cometidas durante el procedimiento, el cual aún se encuentra en trámite.

El funcionario explicó que, aunque el tribunal laboral parece estar por emitir un laudo, este fallo podría estar jurídicamente comprometido.

"Cuando dicten ese laudo, va a venir afectado de alguna especie de violaciones procesales que ameritarán el amparo de una u otra parte", afirmó Múzquiz, anticipando que el caso podría ser revisado por un tribunal colegiado.

También cuestionó al tribunal por la falta de formalidad en el manejo de notificaciones, particularmente en lo relativo a las terminaciones laborales y la entrega de liquidaciones.

Aunque reconoció que más de 20 trabajadores ya han recibido sus pagos correspondientes, el asesor jurídico enfatizó que ello no exime al tribunal de cumplir con las formalidades judiciales establecidas. Criticó además que se recurra a actos administrativos o públicos sin el debido respaldo procesal.

Múzquiz reiteró que el municipio se mantendrá atento a la resolución del juicio, pero fue claro al advertir que la vía del amparo será inevitable si el laudo se dicta en las condiciones procesales actuales.