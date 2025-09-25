Roban 30 mil pesos de mueblería Acevedo en Piedras Negras; señalan a repartidor como responsable

Piedras Negras, Coah. – Autoridades estatales investigan el robo cometido en la mueblería “Acevedo”, ubicada en la colonia Montes, luego de que un repartidor sustrajera la caja registradora del negocio con un botín estimado en 30 mil pesos.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este miércoles. De acuerdo con la declaración de la trabajadora, el individuo identificado como Juan Carlos la distrajo solicitándole que revisara unas pastillas en la parte trasera del local. Aprovechando el momento, tomó la caja con el dinero y huyó.

La empleada reportó el hecho de inmediato al número de emergencias, lo que generó la movilización de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes acudieron al lugar y tomaron conocimiento de lo sucedido.

Las autoridades informaron que, como parte de las indagatorias, se revisarán grabaciones de videovigilancia con el objetivo de establecer la ruta de escape del sospechoso y fortalecer la carpeta de investigación.