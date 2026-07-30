Exhortan a completar esquemas de vacunación infantil durante las vacaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a madres, padres y tutores a aprovechar el periodo vacacional para completar los esquemas de vacunación de niñas y niños en los centros de salud, servicio que se brinda de manera permanente, sin importar si los menores son derechohabientes del IMSS.

Óscar Paúl Núñez, coordinador del Centro de Salud de la colonia Mundo Nuevo, informó que las unidades médicas cuentan con los biológicos del esquema básico de vacunación, con excepción de la vacuna BCG, que registra un desabasto temporal.

Explicó que este biológico se aplica a los recién nacidos para prevenir las formas graves de tuberculosis, por lo que la Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene coordinación con el ISSSTE para atender la demanda mientras se normaliza el suministro.

El médico señaló que, hasta el momento, las autoridades sanitarias no han informado las causas del desabasto ni existe una fecha definida para el restablecimiento del abasto de la vacuna BCG.

Añadió que el resto de las vacunas del esquema nacional se encuentra disponible, por lo que invitó a la población a acudir al centro de salud más cercano para revisar la Cartilla Nacional de Salud y aplicar las dosis pendientes.