Médico nigropetense logra salir de Dubái tras quedar varado por conflicto en Medio Oriente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras permanecer una semana varados en Dubái debido al cierre del espacio aéreo provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el médico traumatólogo nigropetense Luis José Flores Cruz y su esposa Mariana Jasso lograron abandonar la zona y dirigirse hacia Europa.

¿Cómo ocurrió la salida de la pareja?

De acuerdo con José Flores Maciel, padre del profesionista, la pareja salió del hotel donde permanecía resguardada alrededor de las 10:00 horas el pasado jueves, tiempo local de Dubái, y logró abordar un vuelo a las 16:00 horas con destino a Varsovia, lo que equivale a las 06:00 horas en México.

Explicó que el traslado hacia Europa tendrá una duración aproximada de nueve horas, ya que la aeronave debe modificar su ruta para evitar la zona de guerra.

Detalles del itinerario de vuelo

El itinerario contempla una escala en El Cairo antes de continuar hacia territorio polaco.

La pareja había viajado a Emiratos Árabes Unidos para disfrutar de un periodo vacacional; sin embargo, cuando se disponían a regresar a México quedaron atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo en la región.

La restricción aérea se aplicó luego de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, en el que participan Israel, Estados Unidos e Irán, enfrentamiento que ha dejado más de mil 200 personas fallecidas y ha involucrado a cerca de 18 naciones.