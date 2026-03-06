Investiga Fiscalía presunto caso de discriminación en el CBTis 34

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila iniciaron una carpeta de investigación tras una denuncia presentada por un presunto acto de discriminación registrado en el plantel CBTis 34, en Piedras Negras.

Denuncia presentada ante la Fiscalía

El delegado regional de la dependencia, Rigoberto Rodríguez, informó que la querella fue interpuesta recientemente y que agentes ministeriales ya realizan las diligencias necesarias para conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Detalles reservados por implicación de un menor

Precisó que, al tratarse de un asunto en el que está involucrado un menor de edad, los detalles del caso se mantienen reservados mientras avanza el proceso de investigación.

Seguimiento de la investigación

Rodríguez añadió que será una vez concluidas las indagatorias cuando las autoridades determinen lo ocurrido y las posibles responsabilidades, mientras que la Fiscalía continuará dando seguimiento al desarrollo del caso.