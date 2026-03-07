Doble moral municipal: Multan por basura y olvidan el relleno en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Mientras el municipio ha aplicado al menos 163 multas a ciudadanos por contaminación y manejo indebido de residuos, la empresa privada encargada de operar el relleno sanitario no ha recibido ninguna sanción, pese a los incendios registrados recientemente en ese sitio, que generaron humo durante varios días.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el director de Ecología e Imagen Urbana, Alexis González, informó que las sanciones aplicadas corresponden principalmente a personas que tiran basura en lugares no autorizados o que generan tiraderos clandestinos.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre posibles sanciones contra la empresa concesionaria del relleno sanitario, donde el pasado 21 de febrero se registró un incendio que permaneció activo durante varios días, el funcionario reconoció que no existe ninguna multa municipal contra la compañía.

"Municipalmente no hemos aplicado ninguna multa asociada al tema del relleno sanitario como administración", respondió.

El incendio inició la mañana del sábado 21 de febrero y fue atendido por personal de Protección Civil y Bomberos. Aunque las llamas fueron controladas ese mismo día, el fuego continuó activo debajo de las capas de desechos, lo que provocó la emisión constante de humo en la zona.

Durante varios días, habitantes de colonias como Ejido Piedras Negras, Praderas, San Carlos, Lomas de Santiago, 24 de Agosto y Nueva República reportaron olor intenso a humo, irritación en ojos y garganta, así como dolores de cabeza y molestias respiratorias.

En conferencias posteriores, autoridades municipales señalaron que el viento podía reavivar el incendio, aunque aseguraron que la dirección del humo no impactaría a la ciudad. No obstante, vecinos de distintos sectores cercanos continuaron reportando presencia de humo y malos olores.

De acuerdo con los esquemas de concesión de servicios públicos municipales, las empresas que operan rellenos sanitarios deben cumplir con medidas de control ambiental y protocolos para atender contingencias; sin embargo, hasta ahora el municipio no ha aplicado sanciones administrativas a la compañía por la contaminación generada durante varios días.