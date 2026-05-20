Cae "El Grande" por robo a casa habitación; tenía orden de aprehensión vigente

Elementos de seguridad lograron la detención de Felipe N, alias 'El Grande', de 37 años de edad, señalado por el delito de robo a casa habitación y quien además contaba con una orden de aprehensión vigente por otros delitos relacionados con daños y robo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento de su aseguramiento le fueron encontrados diversos objetos presuntamente obtenidos de manera ilícita, entre ellos herramienta, sierras eléctricas, lámparas, botellas de vino, gorras, sombreros y hasta cuatro sillas para montar.

Las autoridades indicaron que el detenido era buscado por una orden de aprehensión girada por un juez del sistema penal acusatorio por los delitos de robo y daños a propiedad ajena de cuantía media.

Detalles confirmados

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y determinar su posible relación con otros hechos delictivos registrados en la región.

Acciones de la autoridad

Corporaciones de seguridad señalaron que continuarán con las investigaciones para establecer la procedencia de los artículos asegurados y localizar a posibles afectados por los robos atribuidos al detenido.