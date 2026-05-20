Falso elemento de la Guardia Nacional habría estafado a médico en venta de Mustang en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una investigación tras la denuncia presentada por el médico José Antonio Félix, quien presuntamente fue víctima de un fraude durante la venta de su automóvil Ford Mustang 2010 color gris.

De acuerdo con el afectado, fue contactado a través de redes sociales por un hombre identificado como Rhamses Jonathan Barrera, quien aseguró ser elemento de la Guardia Nacional y mostró interés en adquirir la unidad.

Detalles confirmados

Como parte de la supuesta negociación, el presunto comprador informó que enviaría a un mecánico para revisar el vehículo antes de concretar la operación, procedimiento que aparentemente se realizó con normalidad.

Posteriormente, tras una aparente transferencia bancaria, el denunciante señaló que le arrebataron las llaves del automóvil y se llevaron la unidad, sin que el dinero se reflejara en sus cuentas.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que este tipo de fraudes ya se han presentado anteriormente y confirmó que la persona señalada no pertenece a la Guardia Nacional. Además, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar operaciones de compra-venta mediante redes sociales.