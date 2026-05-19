Moviliza menor con cuchillo a corporaciones en McDonald´s

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la noche del domingo en un restaurante McDonald´s de Piedras Negras, luego de que se reportara la presencia de un menor de edad armado con un cuchillo y presuntamente amenazando a personas dentro del establecimiento.

De acuerdo con los primeros informes, empleados y clientes solicitaron el apoyo de las autoridades tras detectar la actitud agresiva del adolescente, identificado preliminarmente como un joven de 14 años.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y oficiales de la Policía Civil Coahuila, quienes ingresaron al negocio para controlar la situación y evitar riesgos para los comensales y trabajadores.

Las autoridades lograron desarmar al menor y mantener bajo control el área mientras se realizaban las primeras diligencias en el sitio, sin que se reportaran personas lesionadas durante el incidente.

Detalles confirmados

Tras ser asegurado, el adolescente fue canalizado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación legal y establecer el procedimiento que se seguirá conforme a la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el comportamiento del menor ni los motivos por los que portaba el arma blanca dentro del restaurante.

La Fiscalía y corporaciones de seguridad continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existieron amenazas directas contra empleados o clientes del establecimiento.