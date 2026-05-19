Predominan los abusos sexuales contra menores dentro del entorno familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante lo que va de 2026, la Fiscalía General de Justicia y el Centro de Empoderamiento han tomado conocimiento de 25 carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales en Piedras Negras, de las cuales 20 corresponden a abuso sexual y cinco a violación.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la mayoría de los casos han sido esclarecidos y cuentan con personas detenidas que actualmente permanecen vinculadas a proceso.

Señaló que, en comparación con el año anterior, las cifras se mantienen prácticamente en los mismos niveles; sin embargo, destacó que las autoridades han reforzado el seguimiento de cada expediente para evitar actos de impunidad y garantizar la atención a las víctimas.

Gómez Rodríguez indicó que uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que gran parte de las víctimas son menores de edad y que los hechos suelen registrarse dentro del propio entorno familiar, situación que en muchos casos complica la detección y denuncia oportuna.

Ante este panorama, explicó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con distintas dependencias e instituciones para brindar atención integral a las víctimas, además de fortalecer acciones de prevención y acompañamiento psicológico y legal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de abuso o violencia sexual, especialmente cuando involucre a menores de edad, con el fin de actuar de manera inmediata y proteger la integridad de las víctimas.

Asimismo, señalaron que se continuará trabajando en estrategias de coordinación interinstitucional para tratar de disminuir la incidencia de este tipo de delitos en la región.