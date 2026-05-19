Hombre de 77 años fallece tras ser atropellado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellado durante la noche del domingo sobre el bulevar Mendoza Berrueto, en un accidente por el que una mujer de 35 años fue puesta a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

La víctima fue identificada como Severiano Tanguma Niño, de 77 años, quien intentaba cruzar la vialidad a la altura de un centro comercial y la clínica del ISSSTE cuando fue impactado por un automóvil Ford Focus color blanco conducido por Anastasia "N".

Tras el atropellamiento, el adulto mayor quedó tendido sobre el camellón central con diversas lesiones de gravedad, por lo que paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y posteriormente trasladarlo al Hospital Doctor Salvador Chavarría.

Horas después, autoridades confirmaron el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el accidente.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la conductora fue consignada ante el Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades dentro del plazo legal de 48 horas.

Agregó que como parte de las diligencias se realizará el análisis de cámaras de vigilancia instaladas en negocios cercanos al lugar del percance, además de la recopilación de testimonios de personas que presenciaron los hechos.

Detalles confirmados

Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente y definir la situación legal de la conductora involucrada.