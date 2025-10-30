Contactanos
Detienen a dos menores en Nava con dosis de cristal; investigan su vínculo con daños a una vivienda

Los jóvenes de 16 años fueron puestos a disposición de un juez especializado en adolescentes; la Fiscalía revisa videos de seguridad para ampliar las acusaciones.

Por Exzael Becerril - 30 octubre, 2025 - 01:28 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos jóvenes identificados como Brandon "N" y Víctor "N", ambos de 16 años, fueron detenidos en el municipio de Nava en posesión de varias dosis de la droga conocida como cristal, y ya se encuentran a disposición de un juez especializado en adolescentes.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que, tras su detención, ambos fueron judicializados y será el juez quien determine su situación legal.

El funcionario añadió que los menores también son señalados por haber llegado encapuchados a una vivienda en la colonia Dos de Agosto, donde presuntamente provocaron daños al inmueble y a un vehículo.

"Estamos analizando las grabaciones de cámaras de seguridad para establecer si participaron en esos hechos y, de confirmarse, informar al juez para que se amplíen las acusaciones", detalló Rodríguez Ríos.

