Fiscalía esclarece dos casos de abuso sexual en Piedras Negras durante octubre

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante el mes de octubre, la Fiscalía General de Justicia registró dos denuncias por abuso sexual en esta frontera, ambas con personas detenidas y los hechos esclarecidos, informó el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El funcionario explicó que los casos fueron canalizados a través del Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde se brindó acompañamiento a las víctimas y se inició el proceso legal correspondiente.

Gracias al trabajo de la Agencia de Investigación Criminal, se logró identificar y detener a los presuntos agresores, quienes ya fueron puestos a disposición del juez que definirá su situación jurídica en audiencia inicial.

Rodríguez Ríos precisó que las víctimas son menores de edad y que los delitos se cometieron dentro del entorno familiar. Añadió que a las afectadas se les brinda atención psicológica, médica y legal, como parte del protocolo de protección.

El delegado concluyó reafirmando el compromiso institucional de la Fiscalía para garantizar justicia y proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual.