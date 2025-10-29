¡La suerte toca a Piedras Negras! Boleto ganador del Sorteo Mayor cae en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La fortuna volvió a sonreírle a Piedras Negras luego de que uno de los boletos ganadores del Sorteo Mayor No. 3990 de la Lotería Nacional, celebrado el martes 28 de octubre, fuera vendido en una agencia expendedora local.

El número 35,810 resultó premiado con el primer lugar, equivalente a 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

Cada persona que posea un "cachito" del billete vendido en Piedras Negras recibirá alrededor de 350 mil pesos, antes de impuestos.

eLas series dos y tres del mismo número fueron adquiridas por medio de plataformas electrónicas, de acuerdo con los resultados oficiales de la Lotería Nacional.

El segundo premio correspondió al número 09,194, con una bolsa total de 2 millones 250 mil pesos, equivalente a 850 mil pesos por serie. En este caso, los boletos se vendieron en Xalapa, Veracruz; Tepic, Nayarit; y también a través de canales digitales.

La noticia ha generado entusiasmo entre los habitantes de Piedras Negras, donde algunos compradores locales celebran haberse convertido en los nuevos ganadores de la suerte nacional.