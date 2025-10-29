Vecinos de la colonia Presidentes IV denuncian deterioro vial y fallas en servicios básicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos de la colonia Presidentes IV alertaron sobre las malas condiciones de las calles y la irregularidad en los servicios de limpieza e iluminación, problemas que impactan la seguridad y movilidad de los habitantes.

Según los residentes, varias vialidades presentan baches y pavimento deteriorado, lo que dificulta el tránsito de vehículos y peatones, especialmente de personas mayores y niños que deben trasladarse diariamente a escuelas o comercios cercanos. Algunos mencionaron que estas condiciones han ocasionado daños a los vehículos y accidentes menores.

La falta de alumbrado público en algunos sectores ha incrementado la percepción de inseguridad, lo que ha llevado a los vecinos a evitar salir por la noche o transitar por ciertas calles.

En cuanto a la limpieza, los habitantes aseguraron que la recolección de basura no se realiza de manera constante, lo que provoca acumulación de desechos y afecta la higiene del sector. La calle Ramón Purón fue señalada como una de las más afectadas, tanto por la presencia de basura como por el desgaste del pavimento.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan de manera urgente estos problemas, destacando que mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos contribuirá a una mayor seguridad, movilidad y bienestar en la colonia Presidentes IV.