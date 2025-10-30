Refuerzan operativos de seguridad en Piedras Negras por Día de Muertos y puente largo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con motivo de las festividades del Día de Muertos y el próximo fin de semana largo, la Fiscalía General de Justicia y las corporaciones de seguridad reforzarán los operativos de vigilancia en la ciudad, dio a conocer el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El funcionario explicó que el personal de la Fiscalía estará activo durante los días festivos, atendiendo guardias y reportes en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales, principalmente en panteones, plazas y tramos carreteros.

Rodríguez Ríos subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias que acudirán a los camposantos o aprovecharán los días de descanso para salir de la ciudad.

De igual forma, pidió a los automovilistas conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito para evitar incidentes y lograr un saldo blanco al cierre del fin de semana.