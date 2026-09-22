Detienen a presunto responsable de agresión con bate y machete en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La investigación por la agresión contra Feliciano Tenorio Ávila, de 52 años, derivó en la detención de William N., señalado como presunto responsable del ataque ocurrido en la colonia Doña Irma, en Piedras Negras.

El imputado fue asegurado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez, luego de que Tenorio Ávila fuera golpeado con un bate de béisbol y atacado con un machete.

Durante el fin de semana, William N. compareció en audiencia inicial ante el juez, donde optó por reservarse su derecho a declarar sobre los hechos que se le atribuyen.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que, tras la primera audiencia, el procedimiento fue reprogramado para el próximo viernes, cuando se definirá la situación jurídica del imputado.

Mientras llega esa audiencia, William N. permanecerá bajo prisión preventiva e internado en el penal de Piedras Negras, de acuerdo con lo informado por el funcionario.