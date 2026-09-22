Descartan dos casos de rickettsiosis y uno de dengue en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01 descartó dos casos probables de rickettsiosis y uno de dengue reportados recientemente en la región, luego de que las muestras analizadas por el Laboratorio Estatal resultaran negativas.

Roberto Baeza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que los tres casos fueron descartados mediante pruebas de laboratorio.

Explicó que, ante los casos sospechosos de rickettsiosis, se realizaron de manera inmediata acciones de vigilancia epidemiológica para identificar o descartar a otras personas con síntomas similares.

"Los dos casos que teníamos probables, se había hecho el estudio epidemiológico de manera inmediata para detectar o verificar que no hubiera algún otro paciente con la misma sintomatología. En este caso fue negativo", señaló.

Acciones de la autoridad

Los casos probables de rickettsiosis correspondieron a pacientes ubicados en Las Argentinas y en la colonia Camino Real. En este último caso, precisó, el paciente pertenece al municipio de Nava.

Respecto al caso probable de dengue, Baeza indicó que correspondía a una persona procedente de Monterrey, por lo que la Jurisdicción Sanitaria únicamente intervino para darle seguimiento y confirmar el diagnóstico.

El resultado de laboratorio también fue negativo.

"Tenemos también un caso probable de dengue que se había notificado, donde también el laboratorio reporta que fue negativo", indicó.

Detalles confirmados

Con estos resultados, el funcionario señaló que durante la semana epidemiológica en curso no se tiene ningún caso probable confirmado de dengue en la jurisdicción.