Sin identificar hombre localizado sin vida en rancho de El Centinela

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aún no han sido establecidas las causas de muerte ni confirmada la identidad del hombre localizado sin vida en un rancho del ejido El Centinela, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que continúan las diligencias para determinar qué provocó el fallecimiento, debido a las condiciones en que fue localizado el cuerpo.

El funcionario explicó que serán realizados otros exámenes, ya que hasta el momento no ha sido posible establecer con precisión la causa de muerte.

Investigación en curso

Como parte de las primeras investigaciones, tampoco fueron detectados signos de violencia en el lugar ni indicios que apuntaran a un suicidio, por lo que una de las posibilidades que se mantiene es que el hombre haya fallecido por causas naturales.

El cuerpo fue localizado la noche del viernes 18 de septiembre, cuando un amigo acudió a visitar al hombre al rancho y lo encontró sin vida, para posteriormente dar aviso a las autoridades.

Gómez Rodríguez señaló que también se mantiene pendiente el reclamo del cuerpo, pues, de acuerdo con las declaraciones recabadas, el hombre residía solo en el lugar.

Identidad del fallecido

La única referencia sobre su identidad fue proporcionada por la persona que realizó el hallazgo, quien dijo conocerlo únicamente como Rodrigo Jiménez. Sin embargo, el coordinador de Ministerios Públicos precisó que ese nombre todavía debe ser confirmado por las autoridades mediante las diligencias correspondientes.