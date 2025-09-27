Detienen a mexicano en Eagle Pass con traila y placas falsas

EAGLE PASS, TEXAS. – Un ciudadano mexicano originario de Coahuila fue detenido por agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), luego de intentar cruzar una lancha remolcada por una traila con placas falsas a través del Puente Internacional Número 2.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel, de 29 años, quien conducía una camioneta Mitsubishi que arrastraba una traila con una embarcación encima. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la traila portaba una placa del estado mexicano de Durango, aunque su fabricación era estadounidense.

El caso fue clasificado como una falta menor, sin embargo, Miguel Ángel quedó bajo custodia de la oficina del Sheriff del condado mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Aunque el cargo no se considera grave, la situación migratoria del detenido será evaluada por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes determinarán si permanece en Estados Unidos o si se procede con su repatriación.