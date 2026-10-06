Ejecuta AIC cinco capturas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La denuncia oportuna y la conservación de evidencia en sistemas de videovigilancia son factores determinantes para avanzar en investigaciones por robo y obtener órdenes de aprehensión, señaló Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte.

Explicó que el paso del tiempo puede provocar que las grabaciones de las cámaras de seguridad se pierdan, por lo que exhortó a las víctimas a presentar sus querellas con rapidez. Asimismo, destacó que existen módulos de atención para facilitar el acceso a la procuración de justicia.

La AIC realiza detenciones en la región

Durante el fin de semana, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron cinco mandamientos de captura relacionados con distintos delitos cometidos en municipios de la Región Norte.

Uno de los detenidos fue Ismael, alias "El Caburro", relacionado con un robo registrado en el establecimiento Carnes Finas de Coahuila. El imputado fue vinculado a proceso y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, además de que quedó sujeto a prisión preventiva justificada.

En otro caso de robo, Francisco Guillermo y Miguel Ángel fueron detenidos por hechos relacionados con un local utilizado como almacén, en Villa de Carranza. Ambos enfrentarán una audiencia inicial para la formulación de imputación por el delito de robo, cometido con la agravante de haber ocurrido durante la noche.

Otros delitos y detenciones

La AIC también cumplimentó un mandamiento de captura contra Luis Alberto, por el delito de posesión de narcóticos, en Nava. De acuerdo con el delegado, el detenido había sido declarado sustraído del procedimiento y su audiencia se realizaría ayer para continuar con el proceso correspondiente.

A las detenciones se sumaron las de J. Inés, señalado por violencia familiar en Allende, y Claudio, de 46 años, por abuso sexual en la colonia Villarreal, delito presuntamente cometido en perjuicio de una menor de edad.

Rodríguez Ríos indicó que en estos dos últimos casos también se llevarían a cabo las audiencias iniciales para formular las imputaciones correspondientes.

Importancia de la denuncia

El delegado insistió en que la denuncia constituye el punto de partida para judicializar los casos y obtener órdenes de captura, mientras que la información proporcionada por las víctimas y las videograbaciones pueden resultar determinantes para integrar las investigaciones.

Agregó que la Fiscalía busca agilizar la recepción de denuncias mediante módulos de atención, con el propósito de facilitar a los ciudadanos el acceso a la procuración de justicia.