Entregan techumbre en Secundaria Técnica 38 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Como parte de un programa de infraestructura educativa que contempla una inversión superior a 60 millones de pesos para la construcción de 18 techumbres, el Gobierno de Coahuila entregó una obra en la Escuela Secundaria Técnica 38 "Andrés Cárdenas Elizondo".

La nueva techumbre busca mejorar las condiciones del plantel y ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de actividades de la comunidad escolar.

¿Qué declaró Sonia Villarreal sobre la obra?

Durante la entrega, realizada ante alumnos, docentes, padres de familia y personal de apoyo, la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, destacó el trabajo de los profesores y su compromiso con la formación académica de los estudiantes.

Acompañada por Ignacio Castillo Carabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; el diputado local Guillermo Ruiz Guerra, y Franco González Treviño, coordinador de Mejora Coahuila en la Región Norte, Villarreal Pérez señaló que la infraestructura educativa es una de las prioridades del Gobierno estatal.

"Ustedes gestionan y también son escuchados, y nosotros vamos a seguir trabajando muy duro para que tengan todas las herramientas, para que ustedes puedan ser mujeres y hombres del futuro y que, sobre todo, siempre piensen en grande y puedan trabajar por tener un mejor Piedras Negras", expresó.

Inversión en educación y apoyo a escuelas

En representación de Emmanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, Castillo Carabes afirmó que el Gobierno estatal mantiene acciones de apoyo a los planteles educativos, entre ellas la entrega de útiles, uniformes y mobiliario, con una inversión superior a 20 millones de pesos.

Señaló que el trabajo coordinado permite concretar obras de infraestructura en beneficio de los estudiantes.

Por su parte, el diputado Guillermo Ruiz Guerra destacó que la construcción de las 18 techumbres representa la suma de esfuerzos entre el Gobierno y la sociedad civil, con una inversión superior a 60 millones de pesos.

La subdirectora de la Secundaria Técnica 38, Karina Lizet García Acosta, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la obra y señaló que representa un beneficio para que los alumnos puedan desarrollar diversas actividades.

A nombre de los estudiantes, representantes de la comunidad escolar asumieron el compromiso de cuidar las instalaciones, aprovechar las oportunidades y esforzarse para mejorar como alumnos y ciudadanos.

"Muchas gracias, señor gobernador, por esta obra y por apoyar a nuestra comunidad escolar", expresaron.

A la ceremonia asistieron también Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la Región Norte; Marco Antonio Saldaña Infante, rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, y representantes del sector educativo.