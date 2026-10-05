Memo Ruiz Guerra responde a Jacobo Rodríguez y defiende gestión de obras educativas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El diputado local Guillermo "Memo" Ruiz Guerra rechazó los señalamientos del alcalde Jacobo Rodríguez sobre una presunta falta de gestión de obras de infraestructura educativa para Piedras Negras y afirmó que actualmente están terminadas, en construcción o proyectadas 18 techumbres, con una inversión superior a los 60 millones de pesos.

Durante la entrega de una techumbre en la Escuela Secundaria Técnica No. 38, obra con una inversión de 3.8 millones de pesos, el legislador precisó que el Congreso del Estado no es la instancia encargada de autorizar directamente la construcción de este tipo de infraestructura.

"Que no vengan a mentirles, como lo han hecho en diferentes situaciones, queriendo distorsionar toda la información", expresó Ruiz Guerra al responder a los cuestionamientos del alcalde.

Explicó que entre las funciones de los diputados se encuentra la gestión de proyectos y obras ante las dependencias correspondientes, por lo que aseguró que desde el inicio de su gestión ha trabajado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Educación, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y otras dependencias estatales.

Ruiz Guerra afirmó que siete techumbres ya están terminadas, mientras que otras se encuentran en construcción o en proceso de arranque. De acuerdo con el legislador, la meta es superar las 18 obras entre 2025, 2026 y parte de 2027.

Precisó que los proyectos incluyen planteles de educación primaria, secundaria y preparatoria, así como universidades, además de aulas, canchas deportivas y entrega de mobiliario escolar.

El diputado puso como ejemplo la techumbre de la Secundaria Técnica No. 38, obra que atribuyó a sus gestiones como legislador.

"¿Qué mejor forma de demostrarle a la ciudadanía y de desmentir los señalamientos que nos hacen? El día de hoy arrancamos una techumbre más, una gestión que hice como diputado local, con una inversión de 3.8 millones de pesos", afirmó.

Guillermo Ruiz afirma que hay 18 techumbres en proceso en Piedras Negras.

Por otra parte, Ruiz Guerra cuestionó al alcalde Jacobo Rodríguez por convocar, según dijo, hasta el segundo año de la administración municipal a reuniones para buscar soluciones a los problemas de Piedras Negras.

Afirmó que durante los primeros dos años de gobierno municipal se ha privilegiado la confrontación y la descalificación hacia funcionarios, integrantes del Congreso y miembros del Cabildo.

"Cuando uno llega a la política, uno tiene que construir, no debe de venir a destruir las relaciones públicas que puedas hacer con los diferentes niveles de Gobierno", señaló.

El legislador sostuvo que los problemas de Piedras Negras deben atenderse directamente en territorio, particularmente en las escuelas, mediante la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno.

"Los problemas se solucionan aquí en territorio, en las escuelas, construyendo como estas techumbres", afirmó.

Ruiz Guerra insistió en que las obras de infraestructura educativa representan, a su consideración, una muestra del trabajo coordinado entre el Congreso, el Gobierno estatal y las autoridades educativas para atender las necesidades de los planteles de Piedras Negras.