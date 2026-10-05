Riña en bar de Piedras Negras deja varios jóvenes lesionados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una riña en la que participaron alrededor de 15 jóvenes, entre hombres y mujeres, dejó varios lesionados durante la madrugada de este sábado en el bar HOK, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar.

De acuerdo con los primeros reportes, una discusión entre varios asistentes subió de tono hasta derivar en una pelea a golpes al interior del establecimiento.

La riña ocurrió en la madrugada del sábado en el bar HOK, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar.

El enfrentamiento quedó registrado en video. En las imágenes se observa la participación de varios jóvenes y, posteriormente, la confrontación se extiende al exterior del bar, donde algunos de los involucrados utilizan palos.

Tras la riña, al menos cuatro jóvenes acudieron por sus propios medios a hospitales y clínicas particulares para recibir atención médica. Entre las lesiones reportadas de manera preliminar se encuentra una posible fractura de nariz.

Al menos cuatro jóvenes fueron atendidos en hospitales tras la riña, con lesiones que incluyen una posible fractura de nariz.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni sobre la clausura del establecimiento.

El incidente generó cuestionamientos entre ciudadanos sobre la actuación de las autoridades municipales, debido a que, según señalaron, anteriormente se han registrado otros hechos relacionados con el establecimiento.

Los ciudadanos cuestionan la actuación de las autoridades, ya que el bar HOK ha sido señalado en incidentes previos.

Algunos ciudadanos también han señalado un supuesto trato preferencial hacia el negocio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el cierre de esta información, se esperaba que las autoridades municipales fijaran una postura sobre lo ocurrido y determinaran si corresponde alguna sanción o medida administrativa derivada de la riña.