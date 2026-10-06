Analizan osamenta hallada en arroyo de Piedras Negras; investigan vínculo con panteón

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La fiscalía general del Estado mantiene bajo análisis una osamenta localizada en un arroyo de Piedras Negras, mientras investiga si los restos podrían estar relacionados con un panteón ubicado en las inmediaciones.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte, señaló que un antropólogo forense analiza los restos para establecer su procedencia y determinar si corresponden a una sola persona o a varios individuos.

El funcionario precisó que fueron localizados un cráneo y alrededor de 31 huesos más. De manera preliminar, no se han advertido lesiones en los restos.

Acciones de la autoridad

Como parte de las pesquisas, la Agencia de Investigación Criminal analiza unos ductos que conectan con el arroyo y que podrían tener relación con el panteón cercano, por lo que se contempla inspeccionar ese sitio.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde continúan los estudios para establecer mayores características de la osamenta.

En paralelo, la Fiscalía realiza cotejos con el área de personas desaparecidas para determinar si existe algún reporte que permita establecer la identidad de los restos.

La osamenta fue reportada la noche del viernes, alrededor de las 20:00 horas, en un arroyo ubicado sobre el par vial Alejo González, entre las avenidas Heroico Colegio Militar y 16 de Septiembre, a espaldas de un restaurante.

Al sitio acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de la Policía Civil Coahuila y peritos de la Fiscalía, quienes realizaron el procesamiento del lugar.