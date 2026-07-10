Detenida mujer de 25 años por robo en quinta de El Cenizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer de 25 años fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila, al ser considerada una de las principales líneas de investigación por el robo cometido en una quinta de la colonia El Cenizo.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, la investigación comenzó luego de que los encargados del inmueble reportaron el robo de diversos artículos.

Al revisar las cámaras de videovigilancia, los agentes detectaron a una mujer que presuntamente sustrajo cableado eléctrico, abanicos y otros objetos de valor, lo que permitió orientar las indagatorias.

Acciones de la autoridad

Como resultado del operativo de búsqueda, los elementos policiales localizaron y aseguraron a Keilany N., de 25 años, quien fue puesta a disposición de la autoridad ministerial por un delito distinto al robo que se investiga.

No obstante, la Fiscalía mantiene las diligencias para determinar si la detenida corresponde a la misma persona captada por las cámaras de videovigilancia durante el atraco.

Detalles confirmados

El funcionario explicó que será indispensable que los propietarios de la quinta presenten la denuncia formal para integrar la carpeta de investigación y, con base en los elementos de prueba, solicitar el mandamiento judicial correspondiente para imputar el delito de robo y llevar el caso ante un juez.