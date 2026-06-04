Detienen a mujer por presuntas lesiones graves en Ampliación Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Como resultado del seguimiento a una denuncia por lesiones graves, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Blanca Estela N, de 48 años de edad.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los hechos ocurrieron durante el año pasado en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, donde una mujer resultó lesionada tras una agresión con arma blanca.

La víctima fue identificada como Verónica Patricia Montaño Flores, quien sufrió heridas en el rostro, situación que derivó en una investigación por los delitos de lesiones graves y amenazas.

Las autoridades indicaron que la agresión podría estar relacionada con diferencias personales entre ambas mujeres, derivadas presuntamente de una relación sentimental que la afectada sostenía con el exesposo de la ahora detenida.

Luego de integrar la carpeta de investigación y recabar evidencia suficiente, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez y posteriormente ejecutada por agentes investigadores.

La mujer detenida quedó a disposición de la autoridad judicial y en las próximas horas se desarrollará la audiencia inicial, donde la Fiscalía presentará formalmente la imputación en su contra.