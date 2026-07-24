Cae mujer con 10 indocumentados en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. - Una mujer fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS), acusada de transportar ilegalmente a 10 migrantes indocumentados originarios de Ecuador y Perú, entre ellos un niño de seis años.

La detenida fue identificada como Melissa Christine Folson, ciudadana estadounidense residente en Huffman, Texas, localidad cercana a Houston.

Detalles de la detención

De acuerdo con el reporte del TxDPS, los agentes detectaron una camioneta pickup Dodge Ram 2500, de color negro y doble cabina, cuando circulaba por el sector Elm Creek, al norte de Eagle Pass. Los patrulleros le marcaron el alto y, al inspeccionar la unidad, localizaron a 10 personas que presuntamente se encontraban de manera indocumentada en Estados Unidos.

Situación de los migrantes

Entre el grupo viajaba un niño de seis años, quien fue encontrado oculto entre las piernas de un hombre adulto, según se observa en un video difundido por el TxDPS. Folson fue arrestada y quedó bajo custodia de las autoridades para enfrentar cargos estatales relacionados con el tráfico de personas.

Los 10 migrantes fueron entregados a agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes determinarán su situación migratoria y continuarán con los procedimientos correspondientes.