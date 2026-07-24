Salud alerta por agua turbia en Piedras Negras; recomiendan no usarla para consumo ni aseo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a la población a evitar el uso de agua con alta turbidez o alteraciones visibles, luego de reportes ciudadanos sobre líquido de mala calidad en distintos sectores de Piedras Negras y posibles afectaciones dermatológicas.

El epidemiólogo de la dependencia, Roberto Belloc Sandoval, señaló que, si el agua de la llave presenta una turbidez considerable, lo recomendable es no utilizarla para bañarse, preparar alimentos o consumo humano, y recurrir temporalmente a agua purificada, hervida o clorada.

Precisó que, hasta el momento, la autoridad sanitaria no ha detectado un incremento en los casos de dermatitis ni de enfermedades diarreicas respecto a años anteriores. Sin embargo, aclaró que esto no descarta la existencia de personas afectadas.

"Eso no quiere decir que no existan o no se estén presentando. Lo que puede estar pasando es que la gente no acuda a consulta porque no le da importancia, se automedica o que, al momento de recibir atención, el caso no sea reportado o represente un número reducido", explicó.

Belloc Sandoval indicó que la dermatitis no forma parte de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica individualizada, aunque los casos atendidos en unidades médicas sí se integran al concentrado semanal de enfermedades.

Añadió que las condiciones derivadas de la creciente del río Bravo pueden influir en la calidad del agua que llega a la red de distribución, por lo que insistió en que la población verifique sus características antes de utilizarla y evite el contacto cuando presente turbidez evidente.

El especialista subrayó que, en términos generales, la calidad del agua no suele ser una causa directa de dermatitis; sin embargo, las personas con antecedentes de alergias o piel sensible pueden desarrollar alguna reacción.

Ante la aparición de irritación, lesiones o cualquier otra alteración cutánea, recomendó acudir a valoración médica y evitar la automedicación para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.