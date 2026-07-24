"Jacobo sacó provecho de Múzquiz": Acusan de corrupción al alcalde de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La exsecretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, reiteró sus acusaciones contra el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, a quien señaló de presuntamente operar una red de corrupción mediante empresas vinculadas con familiares y participar en supuestas irregularidades en contratos de obra pública.

Durante una transmisión en redes sociales, la exfuncionaria respondió a los señalamientos que previamente realizó el edil en su contra y sostuvo que sus declaraciones no obedecen a intereses políticos ni a instrucciones de terceros.

Escalera aseguró que la empresa AIKIN, presuntamente representada por un hermano del alcalde, facturó al Municipio de Múzquiz más de 31.5 millones de pesos por trabajos de obra pública. Según la exfuncionaria, cuenta con documentación para sostener que la empresa no habría ejecutado directamente las obras facturadas, pues afirmó que los trabajos fueron realizados con personal, maquinaria y recursos del propio Ayuntamiento de Múzquiz.

¿Qué declaró Mónica Escalera sobre las irregularidades?

También afirmó que los costos de diversas obras habrían sido incrementados de manera irregular y sostuvo que la empresa habría fungido únicamente como intermediaria en la facturación. Indicó que esta información fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, donde, dijo, existe una denuncia relacionada con estos hechos.

Escalera cuestionó además una operación relacionada con la venta y posterior adquisición de unidades destinadas como patrullas para el Municipio de Múzquiz, al señalar presuntas inconsistencias entre los montos de compra y venta de los vehículos.

Reacciones y consecuencias de las acusaciones

La exsecretaria responsabilizó al alcalde nigropetense de presuntas prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos y afirmó que los habitantes de Múzquiz conocen las decisiones tomadas durante administraciones anteriores. Hasta el cierre de esta edición, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, no había emitido una postura pública sobre las nuevas acusaciones formuladas por Mónica Escalera. Los señalamientos corresponden a declaraciones de la exfuncionaria y, hasta el momento, no se ha informado de una resolución judicial que los confirme.