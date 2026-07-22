Vuelca tráiler con mercancía para Waldo's Mart rumbo a Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La carga que abastecería las sucursales de Waldo's Mart en Piedras Negras no llegará a su destino, luego de que el tráiler que la transportaba volcó sobre la Carretera Federal 2, a unos 22 kilómetros de esta frontera.

El accidente ocurrió la mañana del martes, cuando un tractocamión Freightliner de la empresa Transportes JMP perdió el control al tomar una curva antes de llegar al ejido El Moral. La unidad salió del camino y terminó recostada sobre su costado derecho entre la maleza.

El operador, identificado como Rogelio Hernández, relató que había salido de Monterrey, Nuevo León, y, tras entregar mercancía en dos tiendas de Ciudad Acuña, continuó su recorrido hacia Piedras Negras. Sin embargo, al ingresar a la curva se cargó demasiado hacia la orilla, el costado derecho impactó la vegetación y eso provocó que perdiera el control del volante.

El conductor señaló que previamente había hecho una parada para desayunar en el municipio de Jiménez y posteriormente retomó su trayecto, sin que presentara fallas mecánicas antes del percance.

Atención médica al conductor

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras, en coordinación con personal de Protección Civil de Jiménez, brindaron atención al chofer, quien únicamente sufrió golpes en la pierna y el brazo derechos. Tras la valoración médica, se determinó que las lesiones no ameritaban su traslado a un hospital.

Consecuencias del accidente

Debido a la volcadura, la mercancía transportada pudo haber sufrido daños, por lo que no será distribuida en las tiendas de esta frontera, ya que el cargamento quedará sujeto al procedimiento correspondiente con la aseguradora.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron el peritaje y coordinaron las maniobras para el retiro de la pesada unidad mediante una grúa especializada.