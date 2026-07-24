Alertan por riesgos del calor en adultos mayores con enfermedades del corazón

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Ante las altas temperaturas que prevalecen en la región, la Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a los adultos mayores, especialmente a quienes padecen enfermedades cardiovasculares, a mantener sus tratamientos médicos, evitar la deshidratación y permanecer bajo vigilancia médica para reducir el riesgo de complicaciones.

Recomendaciones de salud para adultos mayores

Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora del Programa de Adultos Mayores y Ancianos de la dependencia, informó que se mantiene el seguimiento de pacientes con enfermedades del corazón como parte de las acciones preventivas durante la temporada de calor.

Explicó que las personas de la tercera edad forman parte de uno de los grupos más vulnerables a las temperaturas extremas, por lo que recomendó no suspender los medicamentos prescritos, mantenerse atentos a cualquier cambio en su estado de salud y acudir a consulta médica cuando sea necesario.

Importancia de la hidratación

La funcionaria subrayó que una adecuada hidratación es indispensable, ya que la pérdida de líquidos puede agravar los padecimientos cardiovasculares y otras enfermedades crónicas que afectan con mayor frecuencia a este sector de la población.

Añadió que el apego a los tratamientos y el seguimiento periódico con el personal médico son factores determinantes para preservar la salud y la calidad de vida de los adultos mayores, particularmente durante los meses de mayor intensidad de calor.

Llamado a familiares y cuidadores

La Jurisdicción Sanitaria 01 reiteró el llamado a familiares y cuidadores para apoyar a los adultos mayores en el cumplimiento de sus tratamientos, procurar una hidratación constante y solicitar atención médica ante cualquier signo de descompensación.