Bajan casos diarios de gusano barrenador; reportan dos al día

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Coahuila redujo el ritmo de nuevos casos de gusano barrenador en animales, al pasar de un promedio de tres a cuatro contagios diarios a dos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Desarrollo Rural correspondiente a la semana del 11 al 17 de agosto.

Jesús María Montemayor Garza, titular de la dependencia, informó que durante ese periodo los casos acumulados aumentaron de 240 a 255, lo que representa 15 nuevos casos, equivalentes a un promedio de dos por día.

Durante la semana del 11 al 17 de agosto, los casos acumulados de gusano barrenador aumentaron a 255.

Por especie, los casos en bovinos pasaron de 114 a 119; en caninos, de 61 a 65; en caprinos, de 20 a 21; en equinos, de 25 a 28, y en porcinos, de cuatro a seis.

Los ovinos se mantuvieron en 12 casos, mientras que los felinos conservaron dos. En lepóridos, correspondientes a conejos, y fauna silvestre, se mantiene un caso en cada categoría.

La Secretaría de Desarrollo Rural incrementó la inspección y tratamiento de animales, alcanzando más de 188 mil.

Como parte de las acciones de prevención y contención, Montemayor Garza destacó el incremento en el número de animales inspeccionados y tratados, que pasó de 177 mil 462 a 188 mil 230.

La cobertura de predios también aumentó durante la semana, al pasar de 4 mil 817 a 4 mil 934 ranchos visitados.