GEELY FULL DAYS llega a Piedras Negras con promociones especiales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Del 14 al 23 de agosto se llevará a cabo GEELY FULL DAYS en Piedras Negras, con promociones especiales de financiamiento para la Nueva Coolray 2026 y la Nueva EX5 2026, además de opciones para realizar pruebas de manejo.

La actividad se realizará en Plaza Punto Tec, ubicada en Libramiento Manuel Pérez Treviño número 2602, local 13, en la colonia Tecnológico, donde los interesados podrán conocer los modelos y las alternativas de financiamiento disponibles.

Para la Nueva Coolray 2026, se ofrece una tasa desde 10.99 por ciento o la promoción de 0% CxA, de acuerdo con los términos de la campaña.

En el caso de la Nueva EX5 2026, las opciones anunciadas incluyen una tasa desde 6.00 por ciento; tasa desde 7.70 por ciento más seguro gratis; o 0% CxA más subsidio a tasa.

La campaña también contempla distintas opciones de financiamiento y pruebas de manejo para quienes acudan durante el periodo promocional.