Atiende IMSS a mujer tras ingerir fármacos por una ruptura amorosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer de 33 años, identificada como Karla, fue atendida durante los primeros minutos de este martes en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de ingerir medicamentos en medio de una crisis emocional relacionada con una ruptura amorosa.

Atención médica inmediata

Tras el reporte, la mujer fue trasladada al área médica del hospital, donde recibió atención especializada y se le practicó un procedimiento médico para retirar los medicamentos que había ingerido.

Estado de salud de Karla

De acuerdo con el reporte médico, Karla permanece estable y bajo observación, mientras el personal del hospital da seguimiento a su evolución.