Detienen a pareja tras cateo por presunta venta de drogas en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una pareja identificada como Jesús N., de 50 años, y Wendy Lizbeth N., de 22, fue detenida y presentada ante el Ministerio Público luego de un cateo realizado la noche del martes en un domicilio de la colonia Mundo Nuevo, en Piedras Negras.

Detalles del cateo en Piedras Negras

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la intervención se derivó de una denuncia anónima que permitió obtener una orden de cateo para investigar presuntos puntos de venta de drogas en el sector.

En el interior del inmueble, los agentes aseguraron varios gramos de cristal, dosis listas para su venta, marihuana, metanfetamina, cocaína, así como pipas de fabricación casera y una cámara de videovigilancia.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia en el caso

Rodríguez Ríos indicó que la situación jurídica de los detenidos será definida en un plazo de 48 horas, conforme a la legislación vigente. El domicilio permanece bajo resguardo mientras continúan las indagatorias.