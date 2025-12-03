Migrantes afganos y palestinos asegurados en colonia Praderas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal y Seguridad Pública del Estado permitió asegurar a cuatro migrantes de origen afgano y palestino en una vivienda de la colonia Praderas, en Piedras Negras, además de detener a tres personas presuntamente relacionadas con su resguardo.

Acciones de la autoridad en Piedras Negras

Los detenidos fueron identificados como Citlali Guadalupe N., Juan N. y Eduardo N., quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de violencia contra miembros de seguridad. Las autoridades indicaron que también se analiza su posible participación en el resguardo ilegal de extranjeros.

Detalles del operativo en la colonia Praderas

La acción policial se inició tras una denuncia anónima que alertó a las corporaciones sobre la presencia de los migrantes en un domicilio del sector. Al acudir al reporte, los agentes confirmaron la información y realizaron el aseguramiento de los extranjeros y la detención de los tres señalados.

Investigación de la Fiscalía General de Justicia

El expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República, autoridad competente para investigar posibles delitos del Fuero Federal. En un plazo aproximado de 48 horas se definirá la situación legal de los detenidos.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que la consignación inicial corresponde al delito de violencia contra miembros de seguridad, aunque no descartó que se integren nuevas indagatorias por parte de instancias federales.