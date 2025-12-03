Piedras Negras suma 29 personas que se quitaron la vida en 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado determinó que el expediente relacionado con la muerte por suicidio de José Luis, de 43 años, registrada el lunes por la noche en el Ejido Piedras Negras, será archivado debido a que no hay conductas delictivas que perseguir. La información fue confirmada por el coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco.

El fallecido, mecánico de profesión, se encontraba dentro de su vivienda ubicada en la calle Onésimo García, acompañado de su madre, quien sufrió un shock nervioso al presenciar los hechos. Personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió al lugar para realizar las diligencias y ordenar el traslado del cuerpo al SEMEFO.

Con este incidente, Piedras Negras suma 29 suicidios en lo que va del año 2025, según datos oficiales.

Detalles del suicidio de José Luis

Rodríguez Carranco detalló que José Luis se provocó una herida con un arma blanca y que, aunque un familiar intentó llevarlo de inmediato a recibir atención médica, no logró sobrevivir. "Fue una persona que se autolesionó con un cuchillo; pese al auxilio de un familiar, falleció mientras era trasladado. Ya se están efectuando los trámites para la entrega del cuerpo a los familiares y la carpeta será archivada", informó.

Acciones de la Fiscalía en el caso

La Fiscalía únicamente tomó la declaración de la madre y confirmó que no existe responsabilidad penal qué investigar. La decisión de archivar el caso se basa en la falta de elementos que indiquen un delito en la muerte de José Luis.

Impacto de los suicidios en Piedras Negras

La cifra de suicidios en Piedras Negras ha generado preocupación en la comunidad, con un total de 29 casos en lo que va del año. Las autoridades locales están trabajando en estrategias para abordar esta problemática y brindar apoyo a quienes lo necesiten.