DIF Coahuila instala mercadito Pa'Delante en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila instaló este martes el "Mercadito Pa´Delante" en las canchas deportivas de la Escuela Primaria Ejército Mexicano, con el objetivo de beneficiar a familias de las colonias Los Pinos, El Cenizo, Nueva Imagen y el Ejido Piedras Negras, mediante el intercambio de cacharros por productos de la canasta básica, artículos de higiene y juguetes.

¿Qué es el mercadito Pa'Delante?

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF estatal, explicó que esta dinámica se diferencia de los eventos de Mejora Coahuila, ya que busca promover el reciclaje y la limpieza en los hogares, a la vez que apoya la economía familiar.

"Es un mercadito muy noble; tiene varias funciones: promover una actividad familiar donde saquen todo lo que tienen almacenado en su casa que ya no sirve y lo cambien aquí por productos de la canasta básica, de higiene y hasta regalos para los niños y niñas", señaló.

Objetivos del programa de intercambio

La mecánica consiste en que los vecinos lleven electrodomésticos descompuestos, papel, cartón, aluminio, llantas, madera o muebles viejos, los cuales se convierten en puntos para canjear por artículos básicos. Salinas Valdés destacó que es fundamental involucrar a niñas y niños para sembrar una cultura de ecología y limpieza.

Otro de los objetivos, afirmó, es garantizar la correcta disposición de los desechos para evitar que terminen en lotes baldíos, arroyos o ríos, contribuyendo así a mantener las ciudades limpias.

Impacto en la comunidad y el medio ambiente

Recordó que el programa inició en Saltillo, durante la administración municipal de Manolo Jiménez, pero su aceptación lo llevó a crecer de un evento mensual a ocho por mes en comunidades rurales y colonias de distintos municipios.

Además, se suman módulos del Registro Civil para asegurar que todos los menores cuenten con su acta de nacimiento y un derecho pleno a la identidad.