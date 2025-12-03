Aumento al salario mínimo inquieta a empresarios de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El incremento al salario mínimo anunciado este miércoles por el Gobierno federal —13 por ciento para el interior del país y 5 por ciento para la zona fronteriza— generó preocupación entre empresarios y analistas económicos de Piedras Negras, quienes advierten riesgos para la estabilidad de los negocios, especialmente los de menor tamaño.

Héctor Rodríguez López, comerciante y economista local, calificó el aumento para el interior como "elevado" frente a una inflación cercana al 4 por ciento. Señaló que, si bien las revisiones salariales buscan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, deben mantener coherencia con el desempeño económico.

"Necesitamos ser conscientes de que el salario debe mejorar paulatinamente, pero esto debe ir relacionado con el crecimiento económico", dijo. "Como no ha habido crecimiento, compensar el incremento del salario mínimo sin un avance en la economía pone en desventaja a todo tipo de empresa, sobre todo a las pequeñas".

El especialista consideró que un aumento cercano al 5 por ciento, similar al otorgado en la frontera, habría sido más razonable, pues permitiría compensar la inflación y otorgar un ligero incremento real sin presionar a los empleadores.

"Puede parecer raquítico, pero sostenido en el tiempo mejora las condiciones del trabajador sin frenar la creación de empleos", afirmó.

Impacto del aumento salarial en la economía local

Respecto a la frontera norte, donde el salario mínimo supera en 50 por ciento al del interior, Rodríguez clasificó el incremento del 5 por ciento como "moderado y realista", particularmente después de los ajustes acelerados de los últimos años.

"Para los empresarios fronterizos la carga salarial ya es muy alta. Este ajuste es más manejable. Aquí el 5 por ciento no golpea tanto porque partimos de un salario mucho más elevado", señaló. "Queda ese sabor agridulce: algo positivo para el trabajador, pero con efectos mixtos para las empresas."

Reacciones de empresarios ante el incremento salarial

Los empresarios de Piedras Negras se muestran cautelosos ante el aumento salarial, temiendo que afecte la viabilidad de sus negocios. La opinión de expertos como Héctor Rodríguez López es crucial para entender las implicaciones de esta medida en la economía local.