Caen cinco con arma; los detienen en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Policía de la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo de revisión instalado sobre la carretera 57, en el municipio de Allende, donde fue asegurada un arma de fuego calibre .45.

La intervención ocurrió cuando los agentes federales marcaron el alto a una camioneta tipo pickup en la que viajaban cinco personas.

Al realizar una inspección del vehículo, los elementos localizaron un arma de fuego calibre .45, por lo que procedieron al aseguramiento de los ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como María N., Marcela N., Alejandro N., Isidro N. e Isidro N..

Junto con el arma asegurada, las cinco personas fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR, con sede en Piedras Negras.

Será esta instancia la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Detalles del operativo

El aseguramiento forma parte de los operativos de vigilancia y revisión que mantiene la autoridad federal en municipios de la Zona Norte de Coahuila, acciones que, de acuerdo con la información trascendida, continuarán de manera coordinada.