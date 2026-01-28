Detienen a responsables de robar camioneta en la colonia Morelos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos personas fueron detenidas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de una camioneta Dodge RAM color rojo en la colonia Morelos, la cual posteriormente intentaron comercializar mediante redes sociales.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que la Policía Cibernética detectó una publicación en la que se ofrecía la unidad en venta, lo que permitió dar seguimiento al caso.

Luego de que el propietario del vehículo interpusiera la denuncia correspondiente, se libró la orden de aprehensión en contra de Karina N., de 28 años, y Carlos Eduardo N., de 18, quienes fueron asegurados por las autoridades.

Ambos quedaron a disposición del juez competente, quien será el encargado de resolver su situación legal.

Asimismo, se informó que un adolescente de 16 años también está relacionado con este hecho, por lo que fue citado ante el Ministerio Público para Adolescentes, a fin de determinar su posible responsabilidad.

Rodríguez Ríos agregó que, de manera simultánea, se ejecutaron otras órdenes de aprehensión en la ciudad por delitos como violencia familiar y posesión de narcóticos, cuyos implicados fueron turnados de inmediato ante la autoridad judicial.